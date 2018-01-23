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Spor

Sakaryaspor'a Osmanlıspor'dan Cenk takviyesi

SAKARYA,(DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Osmanlıspor'dan Cenk Kaplan'ı kadrosuna kattı

23 Ocak 2018 18:31

SAKARYA,(DHA) -  TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Osmanlıspor\'dan Cenk Kaplan\'ı kadrosuna kattı. 
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından Osmanlıspor\'a transfer olan Cenk Kaplan, kulübünün kadrosunda daralmaya gitmesi nedeniyle TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor\'a transfer oldu. 
Ligin ilk yarısında Bugsaş\'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Sakaryaspor gibi güçlü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Cenk Kaplan, \'\'Geçtiğimiz sezon Ankaragücü\'nde yaşadığım şampiyonluk sevincini burada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Grubumuzda zorlu rakiplerimiz var ancak Sakaryaspor gibi köklü bir kulübün hedefi her zaman zirvedir. Hedefimiz, şanlı kulübü yeniden eski günlerindeki başarılarına ulaştırmak\'\' dedi.
 

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