Sakaryaspor taraftarının Kütahyalı için açtığı pankart ceza almadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Atatürk Stadyumu\'nda oynanan maçta, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı için açılan pankart, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) ceza almadı. PFDK\'nın konuyla ilgili açıklamasında, pankartın ceza unsuru içermediği belirtildi.

Sakarya Atatürk Stadyumu\'nda 3 Aralık Pazar günü oynanan Sakaryaspor-Niğde Belediyespor mücadelesinde ev sahibi Sakaryalı taraftarlar, \'B.. kusasın R.O.K\' yazılı bir pankart açtı. Boşnaklarla ilgili sözleri nedeniyle tepki gören Rasim Ozan Kütahyalı\'yı eleştirmek için açılan pankart sebebiyle Sakaryaspor, PFDK\'ya sevk edildi. PFDK tarafından konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayımlanan yazıda, pankartın ceza unsuru içermediği belirtildi. Yazıda, \"Sakaryaspor A.Ş. Kulübü hakkında 3.12.2017 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş. - Niğde Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, spor ahlakına aykırı pankart bulundurulması suretiyle talimatlara aykırı hareket sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğu ile karar verildi\" denildi.



FOTOĞRAFLI