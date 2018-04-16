Sakaryaspor- SBS İnşaat Kırklarelispor: 3-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER Çağdaş Altay (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Tufan (xx), Hakkı Can (xxx), Cenk (xxx), Yasir (xxx), Serdar Ümit (xx)(Dk. 79 Sezer ), Ferhat (xx)(Dk. 60 Batuhan xx), Talha (xxx), Cem (xxx), Ramazan Çevik (xx)(Dk. 54 Ramazan Civelek xx), Mahir (xxx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xx), Saffet Gurur (xx), Müslüm (x), Enis (xx)(Dk. 73 Ahmet Baykal x), Mehmet Menderes (xx)(Dk. 78 Metincan), Hakkı (xx), Osman (xx), Oğuzhan (xx), Salim (xx)(Dk. 55 Tekin xx), Caner (xx)

GOL: Dk. 31 Müslüm (K.K), Dk. 68 Mahir, Dk. 87 Batuhan (Sakaryaspor) - Dk. 45 Hakkı (SBS İnşaat Kırklarelispor)

SARI KART: Tufan, Cem, Talha, Sezer (Sakaryaspor) - Davut, Müslüm, Hakkı İsmet, Oğuzhan (SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor\'u 3-1 mağlup etti.

31\'nci dakikada Sakaryaspor\'un sol kanattan Talha ile geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Müslüm topu kendi kalesine gönderd: 1-0.

45\'nci dakikada Hakkı topla buluşurken ceza sahası dışına kadar sürüklediği topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi: 1-1.

68\'nci dakikada Talha\'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mahir\'in vuruşu ağlara gitti: 2-1.

87\'nci dakikada orta saha mücadelesinde topu kapan Batuhan topu ceza sahası içine kadar taşırken düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.

Sakaryaspor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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