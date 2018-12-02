Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Murat Erölmez (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xx) - Canberk Ömer (xx), Serkan (xxx), Berk İsmail (xxx) (Dk.90 İlyas Çakmak), Oğuz Kocabal (xx), Ferhat Yazgan (xxx)(Dk.90 Burak Bekaroğlu), Ümit Yasin (xxx), Dilaver (xxx) (Dk.85 Savaş), Ferit (xxx), Zahit (xx), Ümit Yasin (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Mustafa (xx), Soner (xx), Yakup (xx), Bahri Can (xx), Abdulaziz (xx) (Dk.70 Sinan x), Ayhan (xx), Ozan (xx)(Dk.78 Batuhanxx), Erkan (xxx), Muhammet Haşim (xx), Muharrem Ozan Cengiz (xx)
GOL: Dk.25 Zahit, Dk.37 Berk İsmail (Sakaryaspor), Dk.80 Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966)
SARI KART: Oğuz Çalışkan, Zahit (Sakaryaspor), Ayhan, Mustafa, Ozan, Erkan (Kastamonuspor 1966)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 yendi.
25\'nci dakikada Sakaryaspor’un geliştirdiği atakta Ferit\'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Zahit Fındık kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-0.
37\'nci dakikada Dilaver rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Berk İsmail uzak mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
67\'nci dakikada Serkan\'ın ceza sahası dışından topa vuruşu kaleci Bekir\'de kaldı.
80\'nci dakikada sol kanattan Mustafa\'nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen Soner\'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
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