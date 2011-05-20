-SAKARYASPOR FİNALE YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 19.05.2011 - Spor Toto 2. Lig Play Off yarı final mücadelesinde Sakaryaspor ile Bugsaşspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1 - 1 beraberlikle sona eren karşılaşmada Sakaryaspor, Bugsaşspor'u penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Antalya'da düzenlenen Bank Asya 1. Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Spor Toto 2. Lig play-off müsabakalarında, Sakaryaspor ile Bugsaşspor arasındaki karşılaşma Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynandı. Karşılaşmaya Sakaryaspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Normal süresi 1-1 sona eren ve uzatma dakikalarında gol olmayan karşılaşmada gülen taraf penaltı atışları sonucunda Sakaryaspor oldu. -MAÇTAN DAKİKALAR- 14. dakikada Muharrem'in yaklaşık 30 metreden kaleyi düşünerek kullandığı serbest vuruşta kaleci Bekir topu auta çeldi. 26. dakikadaki Bugsaşspor atağında Mehmet'in sol kanattan yaptığı ortada altı pas önünde müsait pozisyondaki Gürhan dokunamayınca top auta gitti. 31. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Gürhan topu ağlara gönderdi: 0-1. 38. dakikada Sakaryaspor'un Muharrem ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Yasin kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1. 72. dakikada Abdullah'ın uzun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mehmet'in şutunda top auta gitti. 85. dakikada Ömer'in sağ kanattan yaptığı ortada, altı pas önündeki Mehmet'in kafa vuruşunda top auta çıktı. 88. dakikada İlkay'ın sağ kanattan yaptığı ortada altı pas önünde hiçbir Sakaryasporlu futbolcunun dokunamaması üzerine top Bugsaşsporlu defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı. 92. dakikada Mehmet'in ortasında altı pas önünde oluşan karambolde top Sakaryaspor kalecisi Harun'da kaldı. 99. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ender'in şutunda kaleci Harun'un çeldiği top, Sakaryaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı. 104. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasin'in şutunda top az farkla auta gitti. Uzatma dakikalarının golsüz sona ermesi üzerine penaltı atışlarına geçildi -PENALTI ATIŞLARI Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikalarının 1-1 sona ermesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Sakaryaspor, Berat, Selim, Şaban, Yunus ve Mesut ile bütün penaltı atışlarını gole çevirirken, Bugsaşspor'da Abdullah, Yaşar, Mehmet ve Necdet'in penaltı atışları golle sonuçlandı. Ömer'in vuruşunda ise top direkten döndü. Bank Asya 1.Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final maçı, Adanademirspor'u 3-1 yenerek finale yükselen Bandırmaspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak. 22 Mayıs Pazar günü Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 3'ten naklen yayınlanacak. Finali kazanan ekip, 2011-2012 sezonunda Bank Asya 1.Lig'de mücadele edecek. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Mehmet Şahin Yılmaz xxx Sakaryaspor: Harun xxx, Berat xxx, Gökhan xx, Zafer xx, Mesut xx, Yunus xx, Yasin xx, İlkay xxx, Şaban xx, Gazanfer xx (Dk. 74 Selim xx), Muharrem xxx (Dk. 90 Bünyamin x) Bugsaşspor: Bekir xx, Gökan xx, Selim xx, Gürhan xx, Ömer Cuğ xx, Mustafa xx (Dk. 93 Ender xx), Abdullah xx, Mehmet xx, Ömer xx (Dk. 105 Ali x), Şener xx (Dk. 117 Necdet ?), Yaşar xx Gol: Dk. 31 Gürhan (Bugsaşspor) Dk. 38 Yasin (Sakaryaspor) Sarı Kartlar: Dk. 31 Selim, Dk. 60 Gökhan, Dk. 90 Şaban, Dk. 96 Yunus, Dk. 120 Harun (Sakaryaspor) Dk. 78 Abdullah, Dk. 90 Şener, Dk. 120 Bekir (Bugsaşspor)