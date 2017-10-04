Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses'ten taraftara çağrı: Pazar günü maça gelmeyen ..... olsun

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un başkanı İsmail Gürses, takımının Kahramanmaraş ile oynayacağı maça taraftarını, "Pazar günü maça gelmeyen ....... olsun. Anladınız siz..." sözleriyle davet etti.

Takımlarının yeni madebi olan “Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi heyecanlı olduğu gözlemlenen İsmail Gürses’in Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Hani şimdi ben kulüp başkanıyım, oturmama, kalkmama, sözlerime dikkat etmek zorundayım ya. Hani bende tribündeyken diyorduk ya. Şimdi de demek istiyorum da diyemiyorum ya. Pzar günü maça gelmeyen ……. olsun. Anladınız siz..."

Sakaryaspor'un yeni stadında Kahramanmaraş'ı ağırlayacağı maç, 8 Ekim'de saat 19.00'da başlayacak.