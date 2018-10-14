Sakaryaspor - Amed Sportif: 2-0

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)-

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Mehmet Vargün (xx), Mücahit Değermenci (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Serkan (xxx) (Dk.90 Günay), Oğuz Kocabal (xx), Berk İsmail (xxx) (Dk.85 İlyas), Ferhat (xxx), Ümit Yasin (xxx), Zahit (xx) (Dk.83 Savaş), Dilaver (xx), Ferit (xx), Berkay Can (xxx)

AMED SPORTİF: Erdi (x) - Yiğitcan (xx), Volkan (xx), Hasan (x), Nezir (x), Umut (xx), Mehmet Sıddık (x) (Dk.74 Burak x), Ömer (x) (Dk.25 Ercan x), Oğuz (x), Mansur (xx), Muhammet (x) (Dk.67 Emre Tekin x)

GOL: Dk.21 Ferhat Yazgan, Dk. 67 Berk İsmail (Sakaryaspor)

SARI KART: Ümit Yasin, Oğuz Kocabal, Ferhat(Sakaryaspor) - Volkan, Hasan, Nezir, Mansur (Amed Sportif)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor evinde ağırladığı Amed Sportif\'i 2-0 mağlup etti.

21\'inci dakikada sağ kanattan Berk İsmail\'in yaptığı ortasında savunmadan seken topa Ferhat Yazgan\'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

67\'inci dakikada sağ kanatta rakiplerini birer birer eksilten Ferhat Yazgan topu ceza sahasına çevirdi. Ceza sahasında savunmadan kurtularak topla buluşan Berk İsmail\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

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