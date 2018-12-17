Sakaryaspor - Yılport Samsunspor: 2-2

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (xx), Ahmet Şimşek (xx), Vural Gül (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xxx), Serkan (xx) (Dk.81 Umut), Berk İsmail (xxx)(Dk.81 İlyas), Oğuz (xx), Ferhat (xxx), Ümit Yasin (xx), Dilaver (xxx), Ferit (xx), Zahit (xx)(Dk.90 Alper), Berkay Can (xxx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xxx)- Savaş (xx), Oğuz (xx) (Dk.89 İrfan), İlyas (xxx), Nuri(xx), Şahin (xx), Erhan (xxx), Canberk(xx), Samet (xxx), Enes İslam(xx)(Dk.46 Erhan Şentürk xx), Bahattin (xx)
GOL:Dk.36 (penaltı), Dk.53 (penaltı) Dilaver (Sakaryaspor), Dk.6 Samet, Dk.49 Oğuz (Samsunspor)
SARI KART: Ümit Yasin, Ferhat (Sakaryaspor) Savaş, Bahattin, İrfan (Samsunspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor, evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.
6\'ncı dakikada Samsunspor atağında Samet ceza sahası dışından düzgün bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
35\'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Canberk Ömer rakip defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
49\'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Oğuz, topu ağlara gönderdi:1-2
52\'nci dakikada Zahit Fındık rakibin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
(FOTOĞRAFLI)