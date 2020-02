Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadı

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Selahattin Altay (xx), Burak Cansız (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Serdar Ümit (xx) (Dk. 63 Cem x), Ramazan Çevik (xx) (Dk. 57 Batuhan Karadeniz xxx), Beykan (xx), Ferhat (x), Cenk (xxx), Karahan Yasir (xxx), Talha (xx), Mahir (xx) (Dk. 70 Sezer x), Tufan (xx), Burak (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx) - Birhan (xx), David Deniz (xx), Özgür (xx), Erhan (xxx), Berkay Can (xx), Hüseyin Altuğ (x) (Dk. 27 Oğulcan xx), Nurettin (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 90+3 Erdi Öner), Bahri Can (xxx), Mertcan (xx)

GOLLER: Dk. 80 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor) - Dk. 52 Bahri Can (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Beykan, Burak, Sezer, Cenk, Yasir Karahan (Sakaryaspor) - Ali, Bahri Can, Özgür (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sakaryaspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

