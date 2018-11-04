Sakaryaspor - Ankara Demirspor: 2-0

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Önay (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk (xx), Serkan (xx) (Dk. 78 Umut x), Oğuz Kocabal (xx), Berk İsmail (xxx), Ferhat (xx), Ümit Yasin (xxx), Zahit (x) (Dk. 46 İlyas xx), Dilaver (xxx) (Dk. 88 Alper x), Ferit (xx), Berkay Can (xxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Emre (x) - Çağatay (xx), İsmail (xx), İbrahim (x), Serkan Özdemir (x), Hüseyin (x) (Dk. 81 Berkant x), Umut (xx), Hakan (x), Serkan Gürses (x), Alican (x) (Dk. 72 Burak x), Ozan (x), (Dk. 36 Cebrail x)
GOLLER: Dk. 85 Dilaver, Dk. 90 Berk İsmail (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal, Ferhat, Ümit Yasin, (Sakaryaspor) - Umut, Serkan, Hakan, İbrahim, Cebrail (Ankara Demirspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor evinde ağırladığı Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup etti.
85’inci dakikada İlyas Çakmak’ın yere düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dilaver\'in, yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
90’ıncı dakikada Alper’in pasında topla buluşan Berk İsmail’in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-0
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