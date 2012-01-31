-Sakarya'dan İstanbul'a son tren uğurlandı SAKARYA (A.A) - 31.01.2012 - Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi çalışmaları nedeniyle 2 yıl süreyle yapılamayacak olan Adapazarı-İstanbul seferini yapan son tren, Haydarpaşa'ya hareket etti. Ankara-İstanbul arasını 3 saate indirecek Ankara-İstanbul YHT Projesi'nin Köseköy-Gebze kesiminin yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İstanbul hattı, yarından itibaren 24 ay süreyle kapatılacak. Sakarya'dan İstanbul ya da İzmit'e trenle gidenler yarından itibaren otobüsleri kullanacak. Adapazarı-İstanbul arasındaki son seferi yapan ''11617'' sefer sayılı tren, Adapazarı Garı'ndan Haydarpaşa'ya uğurlandı. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dönercilik yaptığını ifade eden Kadir Ayvez, her gün trenle işe gidip geldiğini söyledi. Ayvez, ''Ama bugün son. O yüzden otobüslerle işe gideceğim. Her saat tren bulabildiğim için rahat ediyordum, otobüsler öyle değil'' dedi. Adapazarı Garı'nda 20 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Kamuran Yıldız da müşterilerinin çoğunluğunun tren yolcusu olduğunu, ancak daha iyi hizmet alabilmek için duruma katlanacaklarını söyledi. Tren seferlerinin sona ermesiyle müşterilerinin azalacağını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu: ''Sadece biz değil, burada çok sayıda esnaf var ve bunların hepsi etkilenecek. İşlerimizdeki canlılık epey azalacak. Ama inşallah 2 yıl sonra yine aynı hareketliliği kazanırız. 2 yıl sıkıntı yaşarız ama ben gelecekten umutluyum. Burada çalışmaya devam edeceğim. Çünkü müşterilerimin bildiği yer burası. Daha iyi hizmetler gelecek. Ben garın eskisinden daha da hareketleneceğine inanıyorum.''