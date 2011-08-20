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Sakarya'daki yangın kontrol altında SAKARYA (A.A)

20 Ağustos 2011 22:11

-Sakarya'daki yangın kontrol altında SAKARYA (A.A) - 20.08.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çamlık ormandaki 4 farklı noktada çıktığı belirtilen yangın, kontrol altına alındı. Adapazarı Orman Bölge Müdürü Hasan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Karaman Mahallesi türbe mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına aldıklarını söyledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Türkyılmaz, ''Çok şükür ki tehlike atlatıldı. Piknik ateşi gibi görülüyor, ama henüz kesin nedeni tespit edemedik. Yangın 4 hektarlık alanda etkili oldu. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. İzmit ve çevre ilçelerden çağırdığımız ekiplerle İstanbul'dan gelen helikopteri geri gönderdik'' dedi.

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