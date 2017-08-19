Sakarya'daki kazada ölen 7 fındık işçisine Mardin'de toplu cenaze namazı

Sakarya'daki kazada ölen 7 fındık işçisi için, bugün Kızıltepe İlçesi girişindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ile protokol üyeleri katıldı. Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katılım gösterdi.

Cenazede ölenlerin yakınlarından bazıları sinir krizleri ve baygınlık geçirdi. Fenalaşanlara hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Ölenlerden Gülistan Boz'un tabutuna gelinlik duvağı, Şengül Akman'ın tabutuna da yazma örtüldü. Vali Mustafa Yaman, hayatını kaybedenlerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Kılınan namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay'ın cenazeleri Atatürk Mahallesi Mezarlığı'na, Faruk ve Gülistan Boz'un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat'ın cenazesi Yeşilli İlçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman'ın cenazesi ise Ömerli İlçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kızıltepe İlçesindeki Atatürk Mahallesi'nde aile mezarlığında kızıyla yan-yana toprağa verilen Faruk Boz'un babası Mehmet Boz, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun 6 çocuğu ve eşiyle çalışmaya birlikte gittiğini söyledi. Mehmet Boz, "Fındık toplamaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. Çocuklarından biri onunla vefat etti. 4 çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun" dedi.

Ömerli İlçesi'nin Kocasırt Köyü'nde kızıyla yan-yana defnedilen Şengül Akman'ın da karaciğer nakli olan 17 yaşındaki kızı Emine Akman'ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne bağlı Çamlıca Beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.(DHA)