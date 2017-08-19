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Sakarya'daki kazada ölen 7 fındık işçisine Mardin'de toplu cenaze namazı

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı

19 Ağustos 2017 15:17

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi.
Fındık toplamaya gittikler Sakarya\'nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz\'un (18) bugün sabah saatlerinde Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi\'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi\'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

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