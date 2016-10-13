Sakarya'daki 'FETÖ' soruşturmasında 615 kişi tutuklandı

Sakarya'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında 615 kişi tutuklandı, 779 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında hakim, savcı, asker, polis, akademisyen, kamu görevlisi ve sivillerin bulunduğu bin 413 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bin 399 şüpheliden 615'i tutuklandı, 657'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı olmak üzere 777 kişi salıverildi. Cezaevindeki 7 şüpheli tahliye edilirken, 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında arama kararı bulunan 170 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu arada 228 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenilirken, hakkında işlem yapılan kişi sayısı bin 811 oldu.