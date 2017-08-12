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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sakarya'daki 'ByLock' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı

12 Ağustos 2017 23:30

Sakarya'da ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrasında hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden Abdullah Aydın, Gökhan Aysal, Rafet Aydın, Yücel Aygün, Şeymanur Aydın, Selem Edin, Burak Elbilek, Hamza Emren, Yasemin Şafak, Selim Erdoğan, Emre Esendir, Enes Erginyavuz, Yakup Erginyavuz, Nurdan Fırtına, Sercan Gökalp ve Rabia Göçer tutuklandı. Diğer şüpheliler A.D, D.D, F.D, N.D, A.D, Ü.E, R.E, B.E, H.H.E, Y.E, E.G, H.G, H.P, M.M. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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