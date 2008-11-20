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Sakarya'da yine işkence iddiası

Sakarya L Tipi Cezaevi'nden tahliye olan T.Y., işkence gördüğünü öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu

20 Kasım 2008 02:00

Sakarya L tipi cezaevinden tahliye olan T.Y., işkence gördüğünü öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu 

Sakarya’nın Ferizli İlçesi’nde kurulu L Tipi Cezaevi’nde taciz suçlularına işkence yaptıkları iddiasıyla 5 infaz koruma memurunun tutuklanmasının yankıları sürerken, bıçakla yaralamak suçundan yattığı cezaevinden tahliye olan T.Y. de, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde işkence gördüğünü öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Sakarya Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan T.Y., bir yıl önce Adapazarı'nda karıştığı bıçakla adam yaralamak suçundan tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne konulduğunu, burada kendisine infaz koruma memurlarının kötü muamelede bulunduğunu öne sürdü. 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye olduğunu belirten T.Y. dilekçesinde şöyle dedi: 

Cezaevinde ütülü işkenceye 5 tutuklama

“Cezaevinde 8 ay tutuklu kaldım. Bu tutukluluk süresi içerisinde infaz koruma memurları bazı tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapıp şiddet uyguluyordu. Koruma infaz memurları dövmek istedikleri mahkum ve tutukluları cezaevinde bulunan müdahale odasına götürüp dövüyorlardı. Burada kamera olmaması nedeniyle de sürekli olarak şiddet uygulanıyordu.”
Cezaevinde 3 kez infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü iddia eden T.Y., kendisini döven infaz koruma memurlarının cezalandırılmasını istedi. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, T,Y,'nin dilekçesini işleme koyarak soruşturma başlattı.

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