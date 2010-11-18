-SAKARYA'DA TRAFİK KAZALARI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI SAKARYA (A.A) - 18.11.2010 - Sakarya'nın Geyve ve Kaynarca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesi'nde Fatih Demirci'nin kullandığı 54 KH 786 plakalı otomobil, yaya kaldırımındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Demirci ile araçta bulunan Nevzat Yetiş, Ercan Aybaş ve Özgür Doğru yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Demirci öldü, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Diğer bir kazada ise, Kaynarca-Adapazarı yolu Müezzinler kavşağında Adapazarı yönüne giden Hasan Ayar'ın (40) kullandığı 54 KE 557 plakalı tanker, Müezzinler köyünden yola çıkan İsmail Sarduvan yönetimindeki 54 FH 078 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Ayar ve Sarduvan ile otomobilde bulunan Nuray, Furkan, Mihriban ve Mihraç Sarduvan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.