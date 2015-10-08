Sakarya'da toprağa gömülmüş halde 200 ton atık bulundu

Sakarya Pamukova İlçesi'nin Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir taş ocağında ihbar üzerine yapılan araştırmada, açılan büyük bir çukurun içine yaklaşık 200 ton kimyasal atık boşaltılıp üzerinin toprakla örtüldüğü ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el koydu.

Pamukova'da geçtiğimiz hafta bir ihbarı değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü, AFAT ve Jandarma ekipleri, bir taş ocağında 500 metrekare alanda gömülü yaklaşık 12 kamyon dolusu 200 tona yakın kimyasal madde olduğu belirtilen atık buldu. Atıklardan alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderilirken, atıklar da bertaraf edilmek üzere İzmit'te bulunan İZAYDAŞ’a taşındı. Atıkların taşıma işlemi üç gün sürdü. Atıkların yüklenmesi ve taşınması sırasında Jandarma önlem aldı.

Bölge halkı taş ocağında bulunan atıklar nedeniyle tedirgin olurken, TÜBİTAK’tan gelecek rapor bekleniyor. Jandarma ise atıkların taş ocağına kimler tarafından nereden getirldiği yönündeki soruşturmasını sürdürüyor.