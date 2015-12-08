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Sakarya’da tecavüze uğrayıp başı kesilmiş köpek cesetleri bulundu!

Hayvansever Sarohan: Bu caniliği kim hangi ruh haliyle yapabilir?

08 Aralık 2015 10:45

Sakarya’da hayvansever Gülden Sarohan, besleme yapmaya gittiği sırada köpeğin tecavüze uğradığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü, başka bir köpeğin kesilmiş kafasını buldu.

Medyabar’ın haberine göre Dağdibi’nin atık arıtma tesislerinin bulunduğu bölgede besleme yapan Sarohan, “Hayvansever arkadaşlarla birlikte bölgede besleme yaparken Sibirya kurdu cinsi köpeğin bir ölü köpeğin yanında olduğunu farkettik” dedi

Ölü köpeğin yanına gittiklerinde köpeğin tecavüze uğradığını ve sonra boynunun kesilerek öldürüldüğünü ifade eden Sarohan, “Sokak köpeğinin tecavüz edilip öldürüldüğü yerde boş içki şişeleri ve kullanılmış kondomlar gördük. Tam bir vahşet. Aynı yerde kafası gövdesinden ayrılmış bir köpek başı bulduk. Bu caniliği kim hangi ruh haliyle yapabilir. Bunu yapan kişilerin tedaviye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Gülden Sarohan sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerin daha etkin önlem almalarını istedi. Sarohan özellikle terk edilen köpeklerin insanlara alışık olması nedeniyle saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "Köpekler sokağa terk edilmesin. Barınaklara verilsin veya hayvanseverler tarafından sahiplendirilsin" diye konuştu.

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