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Sakarya'da su borusu patladı, sokaklar sular altında kaldı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, patlayan su borusu sokağı sular altında bıraktı

29 Ağustos 2018 22:49

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, patlayan su borusu sokağı sular altında bıraktı.
Saat 17.00 sıralarında, Serdivan Nişancı Sokak\'ta vatandaşlar tazyikle akan suyun sesiyle sokağa döküldü. Sokaktan geçen bölgedeki içme suyunu sağlayan ishale hattı borusunun patladığını gören çevredekiler durumu hemen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'ne (SASKİ) bildirdi. Tazyikli şekilde akan su sokağı sular altında bıraktı. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri, suyu kesti. Ekipler daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

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