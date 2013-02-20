Sakarya'da öğrenci servisine ateş açıldı!

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'ne bağlı Dokurcun Beldesi'nde içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu servisna tabancayla ateş açıldı

2 kurşunun isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saldırının bir hafta önce iki aile arasında meydana gelen husumet nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alana habere göre, Dokurcun İlköğretim Okulu'ndan Haydarlar Köyü'ne öğrenci taşıyan taşıyan Dokurcun Otobüscüler ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldızhan'a ait Kemalettin Tutar yönetimindeki içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu midibüse ateş açıldı. Minibüsünün lastiklerine 3 kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Saldırganlar ise kaçtı.

Akyazı Kaymakamı Erdoğan Beypınar saldırının dün meydana geldiğini belirterek ölen ya da yaralanan olmadığını, kurşunların aracın cant ve lastiğine isabet ettiğini söyledi. Kaymakam Beypınar, iki aile arasındaki kavgadan kaynaklanmış olabileceğini ve soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.