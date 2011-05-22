Sakarya'da MHP'nin afişi kriz yarattı

T24 - Sakarya'da MHP'liler tarafından asılan ve Habur Sınır Kapısı'nda PKK'lıların teslim olduğu fotoğrafların yer aldığı afiş, polis ve MHP'liler arasında yaşanan tartışmanın ardından kaldırıldı.





Çark Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın bahçe duvarına, "terör örgütü üyelerinin Habur Sınır Kapısı'nda teslim olmaları, BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in polis memuruna tokat atması, AKP Sakarya Milletvekilleri Şaban Dişli ve Recep Yıldırım'ın iki yıl önce Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret etmesi ve bir belediye otobüsüne molotofkokteyli atılmasıyla" ilgili fotoğrafların yer aldığı afiş asıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen, "Kürt açılımını hazmettire hazmettire kabul ettireceğiz" ifadesi ile 'Bu görüntüleri hayal bile edemezdik' sloganının yer aldığı afiş nedeniyle polis ile MHP'liler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polisin ikazı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Münir Kutluata'nın da devreye girmesiyle afiş partililerce indirildi.

MHP Sakarya milletvekili adayı Enver Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, afişte yer alan her şeyin doğru olduğunu öne sürerek, "Bunların doğru olduğunu herkes biliyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bunun için başka bir şey söylemeye gerek yok. Bunların hepsi yaşanan şeyler ve doğru olmayan hiçbir şey buraya asılmadı" dedi.

AKP Sakarya İl Başkanı Recep Uncuoğlu ise afiş asılmasıyla ilgili olarak ilçe seçim kurulunun kararı bulunduğunu belirterek, "Karara göre, belirtilen yerler dışına bu tip afiş ve pankartlar asılamayacak. Belirtilen alanlarda bayrak, flama ve poster asılamaz. Bu tür yerlerde afiş, flama ve bayrak şeklinde seçim propaganda yapılması yasaktır. Bu afişin asıldığı yer de böyle bir yer" dedi.

Afişin kaldırılması konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade eden Uncuoğlu, "Aslında talebimizin bir önemi yok. Çünkü ilçe seçim kurulu kararı gereğince bu afişin kaldırılması gerekliydi. Bu tür söylemlere artık başvurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Afişin millet nezdinde de itibar görmediğine inanıyorum. Bu tür afişler siyaset açısından Sakarya'da barış ve huzur içinde geçirdiğimiz bu süreci gölgeliyor. Bu yüzden böyle yollara tenezzül edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün siyasiler ve vatandaşlarımız adına seçim sürecinin barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum" diye konuştu.



