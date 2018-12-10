Sakarya'da liseli Diyar'ı öldüren saldırgan, Bodrum'da tutuklandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- SAKARYA\'da 2017 yılındaki silahlı saldırıda lise öğrenci Diyar Ayan\'ı (15) ölümüne, 6 kişinin de yaralanması neden olduğu gerekçesiyle aranan ve polisin Bodrum\'daki iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ramazan Okan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ramazan Okan B.\'ye yardım ettiği öne sürülen, 1\'i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya\'nın Arifiye ilçesindeki 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi önünde, 27 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği tatili nedeniyle olay yerinde bulunduğu anlaşılan, Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Diyar Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerince olay tarihinden bu yana aranan Ramazan Okan B.\'nin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında, \'kasten öldürme\' ve \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçlarından Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Dava sürerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'kasten öldürme\' suçundan aranan Ramazan Okan B.\'nin, Bodrum\'daki bir iş yerinde saklandığı bilgisine ulaştı. Dün sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Ramazan Okan B.\'nin saklandığı iş yerine operasyon düzenlendi. Ramazan Okan B. ile ona yardım ettiği belirlenen, 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Ramazan Okan B. ve C.U., Ü.C. ile B.Z.\'nin evlerindeki aramalarda; bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Ramazan Okan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYAR\'IN GELECEĞE DAİR PLANI

Diyar Ayan\'ın geçen yıl meydana gelen olaydan bir gün önce öğretmeninin verdiği \'Geleceğe dair hayalleriniz neler?\' konulu ödevde hayallerini yazdığı ortaya çıkmıştı.

Ayan, öğretmenin verdiği ödevle ilgili hayalini şöyle yazmıştı:

\"Geleceğe dair planlarım. Birçok insanın geleceğe doğru birçok planları vardır. Bu planlar ya kişisel ya da çevredeki insanları da bu plana dahil eder. Her insan gibi benim de bir planım var. Benim bir çok planım var, bu planlarımın arasında en büyüğü gidebildiğim kadar şehirlere gitmek, oradaki çocukları sporla tanıştırmak, onları televizyon, telefon, bilgisayar vb. şeylerden kurtarmak için sporla yine birleştirmek olacak. Bunun için bir bütçe hazırladım. İnşallah umduğumu bulurum.\"

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