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Sakarya'da kaçak kullanım nedeniyle 72 evin elektriği kesildi

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kaçak kullanım nedeniyle 72 evin elektriği kesildi

28 Mart 2018 17:27

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde kaçak kullanım nedeniyle 72 evin elektriği kesildi.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, Erenler ilçesinin Küpçüler Mahallesi\'nde uzun süre borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan evleri tespit etti. Ekipler, sabah erken saatlerde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi eşliğinde geldi. Görevliler mahalledeki 200 evde sayaç kontrolü yaptı. Ekipler, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 72 evin elektriğini keserek, tutanak tuttu. Roman vatandaşların yoğun olduğu mahallede halk, ekiplere tepki gösterdi. Uygulamaya tepki gösteren Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

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