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Sakarya'da iki ayrı düğünde 145 kişi zehirlendi

Aziz GÜVENER/ADAPAZRI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerindeki iki ayrı düğünde yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle 145 kişi hastanelere başvurdu

22 Ekim 2018 13:54

Aziz GÜVENER/ADAPAZRI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerindeki iki ayrı düğünde yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle 145 kişi hastanelere başvurdu.
Olay, dün gece saatlerinde Sakarya\'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerinde düzenlenen iki ayrı düğünde meydana geldi. Düğünlere katılan davetliler, gece saatlerinde evlerine döndüklerinde miğde bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle en yakınlarındaki hastanenin aciline başvurdu. Düğünlerden çıkan 88 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH)\'ne, 38 kişi Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne, 10 kişi Kocaali Devlet Hastanesi, 6 kişi Hendek İlçe Devlet Hastanesi\'ne, 3 kişi ise Yenikent Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Acil servislerde yapılan muayene de yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen 2 kişi SAÜEAH\'ta gözlem altına alınırken, 143 kişi ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Davetlilere Kocaali ilçesindeki düğünde tavuk, pilav ve helva, Arifiye ilçesindeki düğünde ise kavurma, patates püresi ve helva ikram edildiği öğrenildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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