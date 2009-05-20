Sakarya'da etnik gerginlik

Zanlının dayısı aranıyor

Sakarya Valisi: Bunlar münferit olaylar

Sakarya’nın Akyazı İlçesi'nde tartıştıkları Z.B adlı kişinin silahlı saldırısına uğrayan Doğu kökenli 2 kardeşten 1'i öldü, diğeri yaralandı. Saldırı ile ilgili zanlı Z.B. aranırken, ilçede 10 gün önce meydana gelen bir başka silahlı çatışmada ise birbirlerine tabancayla ateş açan Ülkü Ocakları Başkanı Talip Akçay ile Doğu kökenli olduğu belirtilen Tarık Ekinci yaşamını yitirmişti.Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeni Cami Mevkiinde meydana geldi. Ada Caddesi üzerinde lahmacun ve pide salonunda çalışan Doğu kökenli oldukları bildirilen Savaş Güler ve kardeşi Recep Can Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçe halkından Z.B. ile tartıştı. Kısa sürede silahların da çekildiği kavgaya dönüşen olayda 2 kardeş, çevredeki onlarca kişinin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile vuruldu. Zanlı Z.B., kaçarak izini kaybettirirken, kanlar içinde yere yığılan Güler kardeşler Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan başından vurulan Savaş Güler, hayatını kaybetti. Sağ kolundan vurulan Recep Can Güler'in ise tedavisi sürdürülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zanlı Z.B.'nin yakalanması için ilçede geniş kapsamlı arama başlattı. Bu arada ilçede yeni bir olayın yaşanmaması için Adapazarı'ndan takviye çevik kuvvet ekipleri istendi. Önlemini arttıran polis, ilçe giriş ve çıkışları da kontrol altına aldı.İlçede 10 Mayıs gecesi Yenicami Mevkii'nde meydana gelen olayda, Ülkü Ocakları Başkanı Talip Akçay, otomobiliyle giderken Yanına yaklaşan Doğu kökenli Tarık Ekinci'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Vurulmasına rağmen Aksoy'da silahını çekerek ateş açmıştı. Çıkan çatışma sonucu Akçay ve Ekinci yaşamını yitirmişti.Bu olay nedeniyle ilçe halkı ile göç eden özellikle Doğu kökenli gençler arasında gerilim artmış ve Adapazarı'ndan ilçeye takviye polis ekipleri sevk edilmişti. Son çatışmadan sonra gönderilen polis sayısı arttırıldı. İlçe giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde Doğu kökenli iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak soruşturmayı sürdüren polisin, olay sırasında Z.B.'nin yanında bulunduğu anlaşılan dayısı S.A.'yı da aradığı belirtildi. S.A.nın daha önce de ilçede birçok silahlı saldırı olayına karıştığı bildirildi.Olayın, yaklaşık 10 gün önce meydana gelen Ülkü Ocakları Akyazı Şube Başkanı Talip Akçay ile Doğu kökenli olduğu belirtilen Tarık Ekinci'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili bağlantısı olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.Sakarya Valisi Hüseyin Atak, Akyazı ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı iki silahlı olayın, münferit olaylar olarak görüldüğünü belirtti.Vali Atak, Akyazı'da son günlerde meydana gelen silahlı olaylara ilişkin olarak İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ramazan Akça ile toplantı düzenledi.Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde açıklama yapan Vali Hüseyin Atak, ilçede son günlerde meydana gelen silahlı saldırı olaylarının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Bunlar münferit olaylar olarak görülmektedir. Olaya karışanların yaşları 20–25 arasında. Bu gençlerimiz küçük öfkelerle silaha sarılmakta ve istenmeyen olaylara neden olmaktadırlar. Bu çocuklar bizim. Çocuklarımıza aileler ve bizler sahip çıkmak zorundayız. Bundan sonra bu tür olayların olmamasını diliyorum" dedi.