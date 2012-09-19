Sakarya'da enişteye 'boşanamazsın' kurşunu!

Sakarya'da Adnan D. isimli kişi, kız kardeşinden boşanmak isteyen eniştesi ile eniştesinin babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Sakarya'da Adnan D. isimli kişi, kız kardeşinden boşanmak isteyen eniştesi ile babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Hendek ilçesinde eşinden boşanmasını istemeyen kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi ve babası hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çamlıca Beldesi'nde kız kardeşinden boşanmak isteyen eniştesi Ufuk Özge'ye ait berbere gelen Adnan D., eniştesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan D., tabancayla eniştesi Ufuk ve babası İlhan ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Şaduman Özge'ye birkaç el ateş etti.

Ufuk ve babası İlhan Özge vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde öldü, elinden yaralanan Şaduman Özge otomobille Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Adnan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.