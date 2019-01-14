T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAKARYA'DA DOĞALGAZ HATTINDA KORKUTAN YANGIN

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti

14 Ocak 2019 12:16

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Alevlerin bir süre sonra sönmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlamanın olduğu yeri tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz hattının yaşanan heyelan nedeniyle olmuş olabileceği belirtildi. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, heyalanın doğalgaz boru hattına hasar vermiş olabileceğini belirtti.

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAKARYA ErenlerAlevlerinDoğalgazSakaryaDaire BaşkanlığıAziz GÜVENERERENLERSakarya DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24