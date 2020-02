Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler ilçesindeki dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken, olayda can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından alevler çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Nayır, bölgede heyelan kaynaklı patlamanın olduğu üzerinde durulduğunu belirtirken, olayda can ve mal kaybının olmadığını kaydetti. Vali Nayır, \"Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olayın doğal gaz Bozüyük- Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI