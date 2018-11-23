Sakarya'da çırılçıplak 'FEMEN adam': Vatandaş rahatsız olup giydirdi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, kimliği belirsiz bir erkeğin sokakta çırılçıplak yürüdüğüne ilişkin bir haberi köşesinde yorumladı. Esnaf ve vatandaşın çıplak yürüyen kişiye müdahale ederek bir işyerinden aldıkları kıyafetleri giydirdiğini belirten Ertuğrul Özkök, Akademisyenlerin 'Gezi olayı' ile ilişkilendirilerek 'duran adam' ithal etmekten gözaltına alınmasını hatırlattı. Özkök, "Tam 'duran adam'ı hallettik derken şimdi de başımıza 'yürüyen adam' çıktı...Üstelik bu daha fena... Duran adamın üzerinde tişört, pantolon vardı. Sakarya’daki arkadaş çırılçıplak bir yürüyen adam...Resmen 'FEMEN adam' yani..." dedi.

"Durursan devlet, yürürsen vatandaş"

Özkök, çıplak vatandaşa müdahale edenleri 'devletine bağlı' şeklinde nitelendirerek vatandaş için, "FEMEN adam'ımızı derdest edip giydirmiş... Bu sayede şunu da öğrendik... Hani şu meşhur 'Durmayalım düşeriz' lafı var ya, onun 'Yürümeyelim' versiyonu da geçerliymiş... Durursan devlet, yürürsen vatandaş rahatsız oluyor..." vurgusu yaptı.

"Neden Ronaldo"

Öte yandan Ertuğrul Özkök, FEMEN adam yazısında temsili fotoğraf olarak Cristiano Ronaldo’nun plajda yürürken çekilmiş 3 fotoğrafını kullandı. Nedenini ise şöyle açıkladı: "Bunun iki nedeni var. Bir, bugün cuma ve hafta sonu başlıyor. Özellikle kadın okurlarımın göz zevkini dikkate aldım. Bir futbolcunun fotoğrafını koyarak şu mesajı vermek istedim: Bu yazının siyasi bir amacı yok, ben artık siyasetle değil, futbolla meşgulüm ve bu akşam Serie A, La Liga, Premier League başlıyor."

Ertuğrul Özkök'ün "Taksici kardeşim taksiciye operasyonu destekliyorum" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz