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Çevre

Sakarya'da çevre faciası!

Sakarya'da Sapanca Gölü'nü besleyen Sarp Deresi kenarında bir kamyon dolusu kimyasal atık bulundu.

15 Ekim 2009 03:00

Sakarya'da Sapanca Gölü'nü besleyen Sarp Deresi kenarında bir kamyon dolusu kimyasal atık bulundu. Kimyasal maddenin, 1 tona yakın ve yabancı kaynaklı olduğu belirlendi.

Sapanca ilçesine bağlı Yüzevler Mahallesi Şafak Evler mevkiinde Sarp Deresi kenarına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonla atık bırakıldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de geldi.

Yapılan ilk incelemede, bir bülümü çevreye de saçılan teneke kutuların içindeki kimyasal maddenin bir tona yakın olduğu ve yabancı kaynaklı olduğu saptandı.

Sakarya Çevre ve Orman Müdürü Nurettin Taş, dere kenarında bulunan atıkların içeriğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Atıkların buraya bir kamyonla getirildiği anlaşıldı. O kamyon da araştırılıyor. Atıkları güvenli bir bölge götürdük. Numunelerin incelenmesinin ardından atıklar bertaraf edilecek" dedi.

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