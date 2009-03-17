T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60'a yakın kişi gözaltına alındı.

17 Mart 2009 02:00

Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60'a yakın kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adapazarı, Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarmayla ortaklaşa düzenlenen operasyonda, 60'a yakın kişi yakalandı.

Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24