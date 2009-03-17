Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60'a yakın kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Adapazarı, Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarmayla ortaklaşa düzenlenen operasyonda, 60'a yakın kişi yakalandı.



Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

