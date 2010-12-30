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Yaşam

Sakarya'da bir evden 4 ceset çıktı

Sakarya Akyazı'da bir evde 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

30 Aralık 2010 02:00

T24 - Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde bu sabah yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, bir evde kurşunlarak öldürülmüş 4 kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Batakköy Mahallesi’ndeki bir evde yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, Erol Yıldız’a ait eve gittiklerinde içerde Erol Yıldız, eşi ve kızı ile kim olduğu belirlenemeyen toplam 4 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil veya katillerin, iki katlı evin alt katında işledikleri cinayetlerin ardından mutfak tüpünü de açarak yangın çıkarttıkları anlaşıldı. İtfaiye ekipleri alevlere büyümeden müdahale ederken, polis evde incelemelerini sürdürüyor.

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