T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da AK Parti'lilerden seçim kutlaması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, AK Parti'liler, kesin olmayan seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda toplanarak, kutladı

25 Haziran 2018 02:11

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, AK Parti\'liler, kesin olmayan seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı\'nda toplanarak, kutladı.
Sakarya\'da, resmi olmayan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'nin birinci olması partililer tarafından kutlanmaya başlandı. Sokaklara dökülen AK Parti\'liler, İl Başkanlığı binasının önünde il yöneticileriyle bir araya geldi. Parti binası önünde yapılan konuşmaların ardından Demokrasi Meydanı\'na akın edildi. Kutlamalar meydanda sürdürülürken, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve milletvekilleri burada konuşmalar yaptı. Meydanı dolduran partililer, meşaleler yakıp, sloganlar attı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHASAKARYA AK PartiDemokrasi MeydanıSakaryaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK PartiSokaklaraBaşkanlığıKutlamalarBaşkanı Fevzi Kılıç Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24