Sakarya'da acemi kasaplar acil servislere akın etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan yaklaşık 100 acemi kasap, acil servislere akın etti.

Sakarya\'da vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlıklarını kesmeye başladı. Bazı kişiler, kesim sırasında kendilerini yaraladı. Acemi kasaplardan bazısı kolunu, bazısı bacağını, bazısı da vücudunun çeşitli bölümlerini kesti. Kentte sabah saatlerinden itibaren acil servislere yaklaşık 100 kişinin kesi şikayetiyle başvurduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotosa Acil Yardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe devlet hastanelerindeki acil servislere başvurdu.

Elinden yaralanan Sedat Maden, bu tür vakaları televizyonda izlerken komik gördüklerini ancak yaşayınca feci bir durum olduğunu anladıklarını belirterek, \"Normalde babam eskiden beri hayvan kestiğinden dolayı kendisini çok iyi bıçakçı sanıyor. Hayvan başında 3 kişiyiz ama hayvanın gücünü dengeleyemediğinden dolayı hayvanı güçlü tuttuk, hayvan ipini boşaltınca hayvanın başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti aldı. Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş. Her yıl kesiyoruz ama bu yıl babamın aciliyetine geldik birazcık. Çok kişiyi gördük yaralı, yine en ufak yara bizdeymiş. Herkese geçmiş olsun, Allah şifa versin\" dedi.



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