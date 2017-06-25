Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği havuz mühürlendi

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde 5 kişinin yaşamını yitirdiği aquapark Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatı ile mühürlendi. Gözaltına alınan elektrikçi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan 58 yaşındaki Mehmet Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı aquaparkta ki havuzun çevresinde yenileme çalışmaları yapılırken meydana gelen olayda 17 yaşındaki Gökay Yıldırımgenç havuzda yüzerken elektrik akımına kapılmış yardım etmek isteyen işletme sahibi Mehmet Kaya, oğlu Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk suya girince elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi. 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği havuz faciası sonrasında Akyazı Cumhuriyet Savcılığı aquaparkta inceleme yaptı. İnceleme sırasında olayın havuz ve çevresinde Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve ilaveler yapılması sırasında çevredeki kablolardan birinin metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplene teması sonucu facianın yaşandığı. İşletmede kaçak akım rölesinin de mevcut olmadığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine havuz ve çevresi jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından fotoğraflandı ve görüntülendi. Sakarya Valis Hüseyin Avni Coş'un talimatı üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi tarafından aquapark mühürlendi.

Elektrikçi gözaltına alındı

Facianın yaşandığı biri küçük iki havuzun bulunduğu tesiste elektrik işini yapan elektrikçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Elektrikçinin metal ayakları suyun içerisinde bulunan metal tramplenin yanında bulunan kabloların izolasyonunu yeterince yapmadığı öne sürüldü.

Facianın meydana geldiği aquparkın 2014 mahalli idareler seçimiyle kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi'nden 2012 yılında ruhsatlandırıldığı belirlendi. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan işletmenin 2012 yılında 'yüzme havuzu ve eğlence merkezi' ruhsatını aldığını söyledi. Yaklaşık 5 yıldır bölgede havuz olarak faaliyet gösteren ve bölgede yaşayan gençlerin küçük ölçekli tesiste ruhsat dışında yapılacak düzenleme ile ilgili olarak Akyazı Belediyesi'ne yapılmış 'Tadilat projesi' başvurusu olmadığı öğrenildi. Tesisin açılışından sonra çeşitli tarihlerde ilaveler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında da tesisin ruhsat alınırken durumunu gösteren projenin Akyazı Belediyesi'nden istenileceği bildirildi.

Adli kontrolle serbest kaldı





Akyazı'da havuzda 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan facianın ardından gözaltına alınan elektrikçi Kemal Dursun adliyeyeye sevk edillirken, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Eskiden pansiyondu

İşletmecisi Mehmet Kaya ve oğlunun yaşamını yitirdiği aquaparkın bulunduğu binanın yaklaşık 15 yıllık bina olduğu daha önce bölgede kaplıca suları olması sebebiyle pansiyon olarak işletildiği öğrenildi. Ancak pansiyonun jandarma denetimi fuhuş nedeniyle mühürlenmesi sonrasında işletmecinin pansiyonculuğu bırakıp havuz açtığı belirlendi.