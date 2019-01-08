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Sakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

08 Ocak 2019 12:05

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.
Sakarya\'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası Valilik, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü\'de eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı eğitimde tatil kararı alındığı ifade edildi.

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