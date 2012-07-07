Sakarya’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde hissedildiği açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.07'de merkez üssü Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kuruçeşme köyü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin yerin 3 kilometre altında meydana geldiği belirtilirken, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde hissedildiği bilidirildi.

Ayrıca, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde çeşitli büyüklüklerde 5 deprem daha meydana geldiği açıklandı.