Sakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Söğütlü Akgöl Mahallesi\'nde düzenlediği operasyonda bazı ev ve bahçelerde arama yapıldı. Operasyonda, evlerde 420 gram esrar, bahçelerde ise plastik kovalar ve cam kavanozlar içerisinde 107 kilo esrar ve 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Aynur Y., Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y. ve Metin Y.\'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Aynur Y. karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y. ve Musa Y. adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI