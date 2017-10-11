Sakarya'da 2 kişiyi yaralayan okul hizmetlisinin evinden 2 kilo esrar çıktı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaralayan okul hizmetlisinin evinde yapılan aramada 2 kilo esrar, ele geçirildi.

Pamukova\'da geçen hafta meydana gelen olayda, Fatmahanım Ortaokulu\'nda hizmetli olarak çalışan Ümmet Ç., okulun yanında tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Ümmet Ç., olayın ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, devam eden soruşturma kapsamında Ümmet Ç.\'nin Yenice Mahallesi\'nde bulunan Estergon Sokak\'taki evinde narkotik köpeği \'Rüzgar\' ile arama yaptı. Evde ve ahırda, samanlıkların arasında, kavanozlar içinde yaklaşık 2 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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