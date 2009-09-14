Sakarya Zaferi’ne üst düzey kutlama

Sakarya Zaferi’nin 88. yıldönümü, Polatlı Duatepe’de törenle kutlandı. TSK ve hükümet en üst düzeyde temsil edildi. Törenler Org. Büyükanıt döneminde yerel düzeyden devlet düzeyine çekilmişti. Org. Başbuğ, törene biraz geç gelen Başbakan Erdoğan’ı bekledi.



Sakarya Zaferi’nin 88. yıldönümü, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Duatepe’de düzenlenen coşkulu törenle kutlandı. Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan yardımcıları Cemil Çiçek ve Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Atila Işık ve çok sayıda TSK personeli katıldı.



Erdoğan, törene yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak geldi. Org. Başbuğ, Erdoğan’ı beklerken bakanlar ve komutanlarla sohbet etti. Başbuğ’un bu sırada sık sık yola bakması dikkat çekti.



Törene katılan öğrenciler, Polatlı Belediyesi’nin dağıttığı “Güçlü Ordu Güçlü Türkiye” yazılı tişörtleri giydi. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sakarya Savaşı’nın Türkiye’nin kurtuluş sürecindeki önemini anlattı. Ortaylı, 1683 yılından beri ricat halinde bulunan ordunun geri çekilişinin Duatepe’de sona erdiğini vurguladı. Ortaylı’nın konuşmasının ardından, Türk ordusunun zaferiyle noktalanan savaş, canlandırma yapılarak anlatıldı. Bu sırada savaşın yaşandığı tepelerde sis bombaları patlatıldı.



Büyükanıt’la değişti

Ankara Seymen Grubu’nun gösterisinden sonra Kara Havacılık Komutanlığı’na ait uçaklar ile helikopterler tepenin üzerinden geçti. Ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının geçişi gerçekleşti.

Hava akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterisi, vatandaşlarca büyük coşkuyla izlendi. 1921 yılında 22 gün geceli gündüzlü süren Sakarya Savaşı’nın kazanılmasıyla Ankara’yı işgal etmeye yönelik Yunan Büyük Taarruz’u durdurulmuştu.

Daha önce Polatlı’da yerel düzeyde yapılan törenler, Org. Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde, “Çılgın Türkler” kitabının yazarı Turgut Özakman’ın önerisi dikkate alınarak, Duatepe’de ulusal çapta katılımla kutlanmaya başlanmıştı.

Devlet oradaydı

Duatepe’deki törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Org. Atila Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu, Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcısı Org. Bilgin Balanlı, Ankara Garnizonu’nda görevli bazı generaller, subay, astsubay, muharip gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.