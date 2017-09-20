Sakarya ve Kocaeli'de ormanlara girmek yasaklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA ve Kocaeli valilikleri, hava şartlarının yangın riskini arttırdığı bugünlerde 23 Eylül\'e kadar ormanlara girişleri yasakladı.

Sakarya ve Kocaeli valilikleri, ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. Yapılan açıklamada, illerdeki ormanlık alanlara 23 Eylül\'e kadar görevliler dışında kimsenin giremeyeceği belirtildi.

Yasak sonrası ormanlara girmeye çalışan araç ve şahısların ise jandarma ve emniyet birimleri tarafından uzaklaştırılacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun\'un yazılı açıklaması şöyle:

\"Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem ve kuvvetli rüzgarlar ormanlarımızdaki yangın riskini arttırmaktadır. Bu sebeplerle ülkemiz genelinde çok sayıda orman yangını meydana gelmiştir. Ekstrem iklim koşulları halen devam etmekte olup Sakarya ve Kocaeli illeri dahilindeki tüm ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 22.09.2017 günü saat 24:00’a kadar Sakarya Valiliğinin 18.09.2017 tarih, 64969199-225.05/4295 sayılı ve Kocaeli Valiliğinin 18.09.2017 tarih, 64969199-225.05/4296 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır. Ormanlarda şüpheli araç ve şahısların görülmesi halinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman dışına çıkarılması ve gerekli durumlarda Jandarma-Emniyet birimlerinden yardım istenecektir. Mesire alanları haricinde vatandaşların piknik yapmasına müsaade edilmeyecektir. Tarla, bağ-bahçe, fındık alt temizliği ve anız yakılmasının yasak olduğu hususunun cami ve belediye hoparlörleri vasıtası ile halka duyurulması ve yasağa uymayanlar hakkında görevlilerce yasal işlem yapılacaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan tüm iş makinaları ile itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde bulundurulması uygun mütalaa edilmektedir.\"