Sakarya Valisi’nden ‘Adil Öksüz’ açıklaması

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, ‘hava kuvvetleri imamı’ olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün bulunabilmesi için aramaların sürdüğünü, yapılan ihbarların asılsız çıktığını belirterek, "Söz konusu şahsın Sakarya'da olduğu, ancak yakalanamadığı gibi bir iddia kesinlikle doğru değildir" dedi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine Adil Öksüz'ü arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel ekipler oluşturduklarını belirten Vali Coş, şunları söyledi:

"Güvenlik kuvvetlerimizde özel ekipler oluşturduk. Bunlar hem poliste var, hem jandarmada var. Bu ekipler gerektiğinde birlikte hareket etme, birlikte çalışabilme özelliklerine sahipler. Bunlar intikal eden her ihbarı en kısa süre içinde, süratle değerlendiriyorlar. Sonuç olarak bugüne kadar zaten bize hiçbir istihbarat biriminden Adil Öksüz'ün ilimizde olduğu, Sakarya'da barındığına dair bir bilgi, intikal etmemiştir. Dolayısıyla bütün çalışmalar intikal eden ihbarların değerlendirilmesi şeklinde ve buradaki akrabalarının takibi ve kontrolü şeklinde sürdürülmüştür.”

“Her şey yapılıyor”

Vali Coş, Adil Öksüz'ü arama çalışmaları sırasında her ihbarın değerlendirildiğini anlattığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik kuvvetlerimiz, Valiliğimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konunun üzerinde fevkalade dikkatle, titizlikle durmaktadırlar. Bu konuda yapılması gereken tüm çalışmalar en iyi şekilde yapılmıştır. Bu konuda iddialıyız. Yani yapılması gerekip de ihmal edilen eksik ve aksak bırakılan bir husus yoktur. Söz konusu şahsın ilimizde olma ihtimali, diğer illerde bulunma ihtimali kadardır.

Bütün buna rağmen biz sanki buradaymış gibi, burada bulunuyormuş gibi teyakkuz halinde, alarm halinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Arama-tarama çalışmalarını, istihbarat çalışmalarını yapıyoruz. Şu ana kadar ilimizde olduğunu, geçici bir süre de olsa serbest bırakıldığı günlerin dışında ilimizde barındığına dair bir bilgi, iz, emare alamadık, elde edemedik. Söz konusu şahsın Sakarya'da olduğu, ancak yakalanamadığı gibi bir iddia kesinlikle doğru değildir. Burada olduğuna dair herhangi bir, bilgi, delil, iz, emare olmuş olsa bunlar muhakkak en iyi şekilde mevcut oluşturduğumuz özel ekipler tarafından değerlendirilecektir."

Vali Coş, Öksüz ile ilgili çok değişik ihbarlar geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Söz konusu şahısla ilgili intikal eden ihbarlarda çok değişik yerlerde olabileceğine dair bilgiler intikal etti. Mesela pazar yerinde, plajda, yok efendim yaylada, ormanda, yer altında, yer üstünde saklandığına dair ihbarlar intikal etti. Bunların hepsini, en seri şekilde doğru olabileceği varsayımını dikkate alarak 'Böyle bir şey olmaz, söz konusu şahıs neden plajda dolaşsın ki?' ya da kimisi 'Motosiklete binmiş gidiyordu' efendim 'Şurada geziyordu' ya da 'Filancalarla beraber dolaşıyordu' şeklinde enterasan değişik, ilginç ihbarlar da yapıldı.

Bunların hepsi sanki doğruymuşcasına titizlikle ele alındı ve süratli bir şekilde gerekli kontrol, araştırma çalışmaları yapıldı. Ancak, hepsinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu ihbarların değerlendirilmesinin yanında tabiki istihbarat çalışmalarına da önem veriyoruz. Ancak yapılan istihbarat çalışmalarında da söz konusu şahsın burada olduğuna, burada barındığına dair, hakkında yakalama kararı verildikten sonra Sakarya'da yaşadığına dair herhangi bir bilgi yok."