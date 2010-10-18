Sakarya Üniversitesi Rektör Adayından Toplu Konut Vaadi

T24 - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektör adayı ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, rektör seçilmesi halinde üniversiteye yakın bir alanda, özellikle yardımcı doçent ve asistanların öncelikli olarak gireceği toplu konut projesi yapmayı düşündüğünü söyledi.







Arifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAÜ'de 450'ye yakın yardımcı doçent ve çok sayıda asistan bulunduğunu belirterek, öğretim üyelerinin kira problemleri nedeniyle ekonomik durumlarının iyi olmadığını kaydetti.





TOKİ ve belediye işbirliğiyle öğretim üyelerinin ev sorununun çözümü için çalışacaklarını ifade eden Arifoğlu şöyle dedi: ''Üniversiteye yakın bir alanda, özellikle yardımcı doçent ve asistanların öncelikli olarak gireceği bir toplu konut projesi düşünüyoruz. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını belediye başkanı da yapmayı taahhüt etti. Bu konuda kendilerinden destek umuyoruz, çünkü bu konuda ciddi bir talep var. Yardımcı doçentlerin ekonomik durumları iyi değil, kira problemleri var. Böyle bir projenin yardımcı doçentlere ve asistanlara ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir proje düşündük.''



Uzun vadeli ve kabul edilebilir taksitlerin sunulması durumunda öğretim üyelerinin projeye sıcak bakacağını düşündüğünü anlatan Arifoğlu, ''SAÜ'de belki de ilk demokratik seçim, bu olacak gibi gözüküyor. Bu da aday sayısının çokluğundan belli. Ciddi bir yarış var, ipi kimin göğüsleyeceği konusunda, 'şu aday kesin göğüsleyecek' diye bir durum yok. Bu da işin demokratik altyapısının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor'' dedi.







SAÜ'de rektörlük seçimleri 21 Ekimde yapılacak.







