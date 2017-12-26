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Sakarya semalarında da ışık hüzmesi

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, gece saatlerinde, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi dikkat çekti

26 Aralık 2017 16:21

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, gece saatlerinde, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.
İstanbul ve yurdun farklı illerinde, aynı saatlerde görülen ışık hüzmesi, Sakarya semalarında da gözlendi. Çevredekiler, gökyüzündeki ışık hüzmesini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Parlayan ışık hüzmesi, bir süre sonra kayboldu. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, Sakaryalılar arasında merak uyandırdı. 

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