Sakarya Nehri’ne asfalt atığı

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi’nin özel bir kanalla Sakarya Nehri’ne atık bıraktığı belirlendi.



Balık ölümlerinin yaşandığı Sakarya Nehri’ne asfalt şantiyesindeki atıkların özel bir kanalla boşaltıldığı öne sürüldü.

Dün sabah D-100 Karayolu’ndan Sakarya Nehri’nden siyah madde aktığını gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Jandarma ve çevre ekiplerine de haber verilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemede nehir kenarındaki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi’nden nehre yapılan özel bir kanalla atık bırakıldığı anlaşıldı.

İnceleme sırasında nehir kenarına atılmış boya atıkları da bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Çevre Daire Başkanlığı Çevre Müdürü Necdet Başoğlu, atıkla ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek, “Numuneler alındı, çıkacak sonuca göre gereken yapılacak” dedi.