Sakarya Nehri'nde balık ölümleri

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Geyve İlçesi\'nde, Sakarya Nehri\'nde çok sayıda balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri nehirden numune alarak, inceleme başlattı.

Geyve Alifutapaşa Mahallesi\'nden geçen Sakarya Nehri\'nde yüzlerce balık telef olarak su yüzüne vurdu. Balıkları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Sakarya Nehri\'nden numune alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Numunelerin incelenmesi sonucu balık ölümlerinin nedeni belirlenecek. Geyve Belediyesi hoparlörlerden Sakarya Nehri\'nden ölü balıkların alınıp yenilmesinin tehlikeli olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya Nehri\'nde yaptığı ölçümlerde, Pamukova Gökgöz Mahallesi\'nden başlayıp Geyve Alifuatpaşa Mahallesi\'ne kadar balık ölümlerine rastlanıldığı, bölgede nehirde oksijen oranının düşük olduğu belirlendi. Pamukova Mekece Mahallesi\'nde bulunan barajda su tutulması nedeniyle Sakarya Nehri\'nde su seviyesinin aşırı derecede düştüğü ifade edildi.



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