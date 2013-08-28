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Çevre

Sakarya Nehri'nde 1500 yıllık kale kalıntısı ortaya çıktı

Geyve Boğazı'nda devam eden HES çalışmalarının yakınında Sakarya Nehri kenarında eski döneme ait olduğu belirlenen bir kale burcunun kalıntıları bulundu

28 Ağustos 2013 15:20


Sakarya Nehri üzerine yapılacak hidroelektrik enerji santralı (HES) çalışmaları kapsamında nehir yatağı değiştirilince, Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen 1500 yıllık bir kale kalıntısı ortaya çıktı. 

Nehrin akıntı kolunun değişmesi sonucu ortaya çıkan güç, kıyı bölümünde toprağa gömülü tarihi bir kalıntıyı da gün yüzüne çıkardı.

 

Kale kapısı

 

Nehir kıyısındaki balçıktan çıkan ve kale kapısına benzeyen kalıntıda Sakarya Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların yaptığı ilk inceleme, kalıntının eski döneme ait olduğu ortaya çıktı. Arkeologların elde ettiği ilk bulguların, kalıntının bir kale burcu yada kapısı olabileceğini göserdiği belirtiliyor.

 

Eski döneme ait

 

Yeni keşfedilen kalıntının bugüne kadar neden toprak altında kaldığı ya da şimdi nasıl açığa çıktığı ise henüz net olarak açıklanamıyor. Arkeologlara göre, eski döneme ait bu kalıntı nehir sularının yükselmesinden dolayı toprak altında kalmış olabilir. Ancak kalıntının ne olduğu ve akıbeti detaylı bir incelemenin ardından ortaya çıkacak.

 

Tarihi yapı

 

Tarihi kalıntıyı ilk fotoğraflayan ve müze yetkililerine haber veren çevre gönüllüsü Kamuran Tan, kalıntının Geyve’nin tarihine ışık tutan bir yapı olduğuna inandığını dile getiriyor. Tan’a göre, bu kalıntı Geyve’lilerin bir efsane gibi büyüklerinden duyarak birbirlerine anlattıkları ve nehir kenarında bulunduğu öne sürülen kaleye ait.

 

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