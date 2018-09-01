Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan belgeselin galası yapıldı

İSTANBUL, (DHA) –SAKARYA Meydan Muharebesi’nin anlatan “Gordion’un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi” belgeselinin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’ni unutmadı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemini ve zafer hakkındaki bilgileri genç nesillere aktarmak amacıyla, Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı desteği ile yaptığı proje sonucu ortaya çıkan “Gordion’un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi” belgeselinin gala gösterimi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösterim öncesi katılımcılar, kurulan sergi ile de zafer hakkındaki birçok belge ve fotoğrafları inceleme şansı buldu. Ayrıca etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

“BU HAREKETLİ COĞRAFYADA YAŞAMANIN BİR BEDELİ VAR”

Gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Birçok medeniyetlerin beşiği, birçok medeniyetin yaşam noktası olmuş bir coğrafya. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü oldukça dinamik bir coğrafya olmuş. Bu dinamizm çatışmaları, çekişmeleri de beraberinde getiriyor. Bu hareketli coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Dolayısıyla iç ve dış birliğimizi bozmaya yönelik çok tehditlerle karşı karşıya geldik tarihimizde. Elhamdülillah bu badireleri milletimizin birliği, beraberliğiyle kahramanlığıyla, tarih şuuruyla aştık” dedi.

“ÖNEMLİ BİR ESER”

Bu belgesel film, Sakarya Meydan Muharebesini anlatan, öncesini sonrasını ortaya koyan ve bunun sonuçlarını anlatan ve bundan yola çıkarak başka sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir bilgilendirme. Bir sanat yapımından öte, milletimizi millet yapan millet şuurunu ve ortak bir paydayı paylaşan insanların oluşumunu sağlayan; bu şuuru diri tutmaya sağlayan araçlardan bir tanesi. Bunları önemsiyoruz ve önemsemeye devam edeceğiz. Önemli bir eser. 15 Temmuz’ların olmaması adına, çok büyük katkı sağlayacağına inandığım bir çalışma. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, kutluyorum”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, belgeselde emeği geçenlere teşekkür ederek, plaket verdi. Daha sonra katılımcılar, Türk tarihi için önemli olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin belgeselini izledi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)